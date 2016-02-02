القبض على مدرس هارب من 18 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على مدرس هارب من 18 حكما قضائيا بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهم "رأفت.ع.ج" 50 سنة مدرس مقيم المنايف ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى 18 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيها السجن 10 سنوات بتهم "تبديد".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.