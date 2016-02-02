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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى قيادات العمل المدنى والمتطوعين بشرم الشيخ

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى قيادات العمل المدنى والمتطوعين بشرم الشيخ بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى قيادات العمل المدنى والمتطوعين بشرم الشيخ
أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ود. أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات اتحاد البنوك العربية والمصرية، اليوم، جولة لعدد من الموقع السياحية والفنادق على هامش فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ.

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (1)

وخلال جولتهم لدعم وتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ تبادلوا الحوار مع عدد من سيدات المجتمع وقيادات العمل المدنى والمتطوعين، لبحث سبل المشاركة المجتمعية من أجل دفع عجلة العمل بمدينة السلام وذلك بفندق ريكسوس.

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (2)

شارك فى اللقاء الخبير السياحى ناصر عبد اللطيف، والكاتبة الصحفية منى رجب رئيسة جمعية الكاتبات المصريات التى أكدت حرص ورغبة عدد من سيدات العمل المدنى والدبلوماسى فى زيارة مدينة شرم الشيخ التى تعتبر من أجمل المدن السياحية فى العالم، وذلك للمساهمة فى تنشيط السياحة ودعمها من أجل تحسين الصورة الذهنية للسوق السياحى المصرى، حيث إننا لابد أن نقوم كمصريين بدعم بلدنا والارتقاء بأحوالها.

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (3)

وأشارت منى رجب إلى الجهود الكبيرة التى تبذل الآن لتنشيط السياحة فى شرم الشيخ على سبيل المثال ما قامت السيدة سوسن إسماعيل والسيد مطيع إسماعيل فى تخفيض الأسعار لجذب السياح المصريين والعرب.

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (4)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (5)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (6)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (7)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (8)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (9)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (10)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (11)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (12)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (13)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (14)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (15)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (16)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (17)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (18)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (19)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (20)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (21)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (22)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (23)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (24)

خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ، قناة السويس، تنشيط السياحة (25)
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