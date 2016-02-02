المواد الحافظة تضعف دفاعات الجسم.. سيبك من المعلبات

كل المعلبات والأطعمة الجاهزة تحوى مواد حافظة، وتساعد على بقائها أطول فترة دون تلف، وتراكم هذه المواد فى جسم الإنسان بجانب مكسبات اللون والطعم والرائحة، يهدد دفاعات الجسم ويزيد خطرها على الأطفال.

ويوضح الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز أن المواد غير الطبيعية، يصعب على الإنسان تقبلها دون إصابته بأضرار منها تدمير -بشكل متدرج- دفاعات الجسم وقدراته فى وقاية نفسه ضد هجمات الأمراض، والبكتيريا والفيروسات والمشكلات المناعية، لذا تضعف قوة الجسم تمامًا.

وأشار أخصائى الجهاز الهضمى إلى أن المواد الحافظة تسبب الإصابة ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الناتجة عن انخفاض مستويات المناعة، كما تبنى جسمًا خاليًا من الدفاعات وغير قادر على حماية نفسه، وتجعله معرضًا للإصابة بكل الأعراض المرضية.

وأضاف الدكتور محمد أن هذه المواد غير الطبيعية تجعل متناولها بانتظام، خاصة الأطفال -الذين يقبلون على الأطعمة والحلوى المعلبة- أكثر عرضة لزيادة الوزن غير الصحى، وهو عبارة عن دهون وترهلات لا أكثر، فضلاً عن أنها تقلل قدرة المعدة على أداء وظائفها كما يجب، وتسبب اضطراب بالجهاز الهضمى.