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معهد الفلك: تكرار الاثنين المقبل بعد 823 عاما "غير صحيح" و2016 سنة كبيسة

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معهد الفلك: تكرار الاثنين المقبل بعد 823 عاما "غير صحيح" و2016 سنة كبيسة معهد الفلك: تكرار الاثنين المقبل بعد 823 عاما "غير صحيح" و2016 سنة كبيسة
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما تردد حول أن يوم الاثنين المقبل ، لن يتكرر إلا بعد 823 عاما غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بأي صلة .

وأضاف تادرس، لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد حول أن شهر فبراير يتكرر كل يوم فيه 4 مرات خطأ تماما، حيث أن يوم الاثنين سيتكرر 5 مرات وبالتالى يكون طول الشهر 29 يوما وليس 28 يوما وستكون 2016 سنة كبيسة تتكرر كل 4 سنوات.

جدير بالذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا أكدوا خلاله أن يوم الاثنين المقبل لن يتكرر إلا بعد 823 عاما، و شهر فبراير كل يوم فيه يتكرر 4 مرات.


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