سميرة توفيق.. مفاجأة مهرجان الربيع غداً بسوق واقف

الدوحة- سيدتي نت

في مفاجأة من إدارة مهرجان الليالي الغنائية لمهرجان ربيع سوق واقف الذي ينظم برعاية من إذاعة "صوت الريان"، سيكون جمهور المهرجان ليلة الثلاثاء مع الفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق الملقبة بـ"فنانة البادية"، وذلك في لقاء يرتقب أن يجذب إليه جمهوراً كبيراً من عشاق هذه الفنانة التي قدمت العشرات من الأغاني البدوية التي عرفت شهرة واسعة، مثل "حسنك زين" و"أسمر خفيف الروح" و"هلا بالضيف" و"حبك مرو" وغيرها".

ويرتقب أن تقدم الفنانة الكبيرة حفلها ابتداء من الساعة السابعة ليلاً ولمدة ساعة كاملة بمسرح حفلات الليالي الغنائية، حيث سيتم تكريمها من طرف إدارة إذاعة "صوت الريان" وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الرائدة التي لم تكتف خلالها بتقديم الأغاني بل دخلت إلى مجال السينما وقدمت عدداً من الأفلام مثل "بدوية في باريس" عام 1964 و"بدوية في روما" عام 1965 و"عروس من دمشق" عام 1973 و"أيام في لندن" عام 1976 وغيرها، علماً أن التكريم الذي ستحظى به اليوم يأتي اعترافاً من إذاعة "صوت الريان" بمكانة هذه الفنانة التي قررت خلال السنوات الأخيرة الابتعاد عن ساحة الغناء والاستقرار في السويد برفقة زوجها الذي اقترنت به منتصف تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن تكريم إذاعة "صوت الريان" للفنانة سميرة توفيق يأتي في إطار النهج الذي اختطه لنفسها والقاضي بتكريم القامات الغنائية العربية الكبيرة، حيث سبق لها أن قامت خلال مهرجان "ربيع سوق واقف" لعام 2014 بتكريم الفنانة اللبنانية الكبيرة هيام يونس وذلك خلال مشاركتها في المهرجان خلال الليلة التي جمعتها مع مواطنيها نانسي عجرم وراغب علامة، كما قامت منذ أسابيع قليلة بتكريم الفنان الشعبي السعودي الكبير بدر الحبيش بمناسبة اعتزاله الغناء لأسباب صحية وذلك خلال احتفالية أقامتها بسوق واقف. وشارك في حفل التكريم كل من مواطنيه الفنانين محمد السليمان وسعد جمعة، ليأتي تكريم الفنانة سميرة توفيق بمثابة وفاء لهذا النهج، علماً أنها وفضلاً عن مشاركتها في الحفل سيتم أيضا برمجة بعض الحفلات لها خلال ما تبقى من أيام المهرجان.