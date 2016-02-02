من هي المرأة ملهمة Kendall Jenner ؟

توصلت Kendall Jenner الى أن تكون عارضة أزياء شهيرة وهي لم تبلغ بعد العشرين من عمرها، كيف لا وقد أحيطت بنساء ذات نفوذ، من شقيقاتها Kardashians إلى زميلاتها صديقات المهنة. ولكن، من يلهم Kendall Jenner في حياتها العملية أكثر؟

"والدتي، والدي وشقيقاتي. كثيرون، في الواقع". هذا ما قالته Kendall لصحيفة El Pais. وتابعت:

"أنا فتاة محظوظة، لقد نشأت محاطة بنساء وتعلمت الكثير منهن كونهن نساء قويات ومستقلات كل واحدة في إطار مهنتها".



تفتخرKendall باللقب الذي أطلقته عليها مجلة Times ، المراهقة الأكثر تأثيراً، لكنها تنصح معجبيها أن يكونوا هم أنفسهم دائماً، ولا تريد من الناس أن يقلدوها أو يحاولوا أن يكونوا نسخة عنها، تماماً كما تفعل هي نفسها في حياتها، كما قالت Jenner في اللقاء.

وأضافت:

أريد أن أعيش حياتي كما يحلو لي ولا أقلق بشأن ما يعتقده الآخرون عن ذلك. في الأساس أنا أعيش لنفسي وليس لبقية العالم ".

Jenner تغلبت العام الماضي على شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بحصولها على لقب صاحبة الصورة الأكثر إعجاباً على انستقرام، حيث حققت الصورة التي نشرتها نحو 2.6 مليون إعجاب خلال 5 أسابيع من نشرها، إلا أن عارضة Victoria Secret كشفت في اللقاء أنها نشأت ضمن تأثيرات أنثوية قوية، من شقيقتها Kim Kardashian إلى والدتها Kris Jenner ، لذلك فهي على يقين بأن المرأة مخلوق ذات قوة لا يستهان بها على الرغم من أنوثتها، وتعتقد أن المرأة هي جبارة وأقوى من الرجل. وعلى الرغم من أن



يذكر أن المراهقة السمراء تألقت أخيراً في أحدث حملة لـ Calvin Klein ، جنباً إلى جنب مع Justin Bieber حيث رأى النقاد أن الصور إيحائية، إلا أنها ترى أنها مجرد موضة.

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