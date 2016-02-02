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السلطانة خديجة تعلن جنس مولودها الأول

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الإثنين 01-02-2016 22:21

أعلنت النجمة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة في مسلسل "حريم السلطان" الحامل في شهرها السادس عن جنس مولودها الأول، وأوضحت صراحةً في تصريح صحفي، إنها تنتظر طفلة.

وكانت سلمى أرجتش قد تزوجت حبيبها جان أوز في صيف 2015 الفائت في ألمانيا وسط عائلتها وأصدقائها المقربين، وشهدت على زواجها صديقتها المقربة الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران التي حضرت الحفل مع زوجها رجل الأعمال فيزير أوغلو .

وقد جاء إعلان سلمى أرجتش لجنس مولودتها خلال تواجدها في مركز تجاري في اسطنبول، حيث سألها صحافي عن جنس مولودها، وامتنعت في البداية عن الإجابة على السؤال بذريعة أنها تشعر بالخجل من الإجابة، ثم غيّرت رأيها وقالت "بلغت الشهر السادس من حملي و أنتظر طفلة".

كما طمأنت كل المهتمين بحملها قائلة "حملي جيد ويسير على ما يرام وبشكل طبيعي جداً".

وسلمى أرجتش التركية الأصل، والألمانية المولد أكدت للمقربين منها إنها ستلد ابنتها في تركيا، وستحمل من والدتها الجنسيتين التركية والألمانية.

 

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