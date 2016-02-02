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كيف علّق جمهور أحمد سعد وريم البارودي على خبر انفصالهما؟

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الإثنين 01-02-2016 17:26

بعد اعلان المطرب أحمد سعد انفصاله عن خطيبته الممثلة ريم البارودي، في وقت كانا يستعدّان لإقامة حفل زفافهما في شهر مارس المقبل، طالب عدد من متابعي أحمد عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" فنانهم بالعودة الى ريم حيث كتب أحد معجبيه:" أحمد وريم مينفعش حد فيهم يبقى مع حد تاني أحمد لريم وريم لأحمد سعد مش هينفع يكون غير كده".

فيما قال أخر :"ربنا يصبر ريم وإن شاء الله لازم يرجعوا لبعض".

فيما توقع أخرون أن يعود الفنانان قريباً لأنها لن تكون المرة الأولى التي ينفصلان فيها.

ريم البارودي موجودة حالياً في الأقصر حيث تشارك في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوربية.

ولم يصدر عنها بعد تعليق حول فسخ الخطوبة.

 

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