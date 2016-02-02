بالصور: محمد عساف ينشد السيرة النبوية الشريفة في أبو ظبي

تألق النجم محمد عساف في أوبريت بعنوان " في ظلال البردة" ضمن احتفالية جائزة البردة العالمية إلى جانب النجم التونسي لطفي بوشناق وفنانين آخرين.

وتألقت في الحفل أيضاً مؤسسة أورنينا للرقص المسرحي حيث قدمت عرضا ضخما لاقى إعجاب الحضور الكبير في المسرح الوطني في أبو ظبي.

وجرى الحفل برعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأبدع فيه عساف معللا ذلك بأهمية المناسبة التي تتناول نفحات من السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وشارك النجم الفلسطيني بصوته في مناسبة أقرب للدينية لأول مرة فأبهر الحضور إلى جانب النجم التونسي لطفي بوشناق.

وفي تصريحاته الخاصة قال عساف إنه عاش طقساً من الروحانية في ظل هذه المناسبة، مشيدا بالاستضافة أولا وبالتنظيم ثانيا.

كما وأشاد بمؤسسة أورنينا للرقص الشرقي وعرضها الكبير واعتبرها رائدة في الإبداع الفني الراقص.

وشدد على أنه سيبقى يضع صوته في خدمة الشعب الفلسطيني في أية مناسبة تتاح له.

وفي جانب موازٍ، برز السيد ناصر ابراهيم كمخرج للعرض الضخم.

وأكد ابراهيم دعمه لأية فعالية فنية أو ثقافية، ووصف في الوقت نفسه محمد عساف بالمطرب الذي يملك صوتا نادرا اليوم.

وقدمت أورنينا عروضا وفقرات خاصة اتسمت بدرجة عالية من الروحانية والتفاعل، ما أدى إلى تشكيل حالة انبهار لدى الجمهور الحاضر في المسرح الوطني في أبو ظبي.

فايز السعيد يغني باللهجة المصرية