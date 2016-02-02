ماذا قال عاصي الحلاني عن نداء شرارة في مهرجان "سوق واقف"؟

الدوحة- زلفا رمضان

استطاع الفنان عاصي الحلاني بحنكته أن يأخذ المؤتمر الصحفي الذي أقامه على هامش مهرجان الربيع في "سوق واقف" في الإتجاه الذي أراده. فكانت أسئلة الصحافة بمعظمها تتركز على أعماله ورؤيته الفنية. وقد كان عاصي مسهباً في الإجابة والشرح المطول لكل سؤال يرد عليه. لكن تميّز تطويله في الإجابة أن كلامه حمل في مضمونه إيقاع شخصيته القريبة والمحببة مما أبعد الملل عن المؤتمر. ومع ذلك، كانت مساحة الأسئلة قياساً مع الإجابات المطولة أقل بكثير من المقرر. فاقتصر المؤتمر على أقل من عشرة أسئلة. ذكاء عاصي وحنكته في الردود حالا دون وقوعه في مطبات الأسئلة التي وصل بعضها إلى أسئلة محرجة خاصة، بعدما وصف مسيرته الفنية متحدثاً عن حرصه من خلال أعماله الغنائية على نشر الأغنية التراثية والحفاظ عليها ودفع الجيل الشاب إلى غناء التراث بدلاً من التوجه إلى الأغنية الغربية. ولكن كلامه هذا وحرصه على التراث تناقضا مع الواقع مع توجه ابنته ماريتا إلى الأغنية الغربية وبدت بعيدة كل البعد عن هدف والدها وبعيدة عن التراث المتمسك به. فجاءت إجابته على سؤال عن موقفه من توجه ابنته نحو الغناء الغربي ذكية مستعيناً بمقولة:" لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم". أما فيما يتعلق بنجاح نداء شرارة نجمة "ذا فويس" وهي من فريق الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرح على عاصي سؤال إن كانت نتائج "ذا فويس" موزعة على أعضاء اللجنة سنوياً على شكل حصص وبالتالي كل سنة يفوز مشترك لأحد أعضاء اللجنة. ففي أول موسم من "ذا فويس" فاز مراد بوريقي من فريق عاصي والموسم الثاني فاز ستار سعد من فريق كاظم الساهر والموسم الثالث فازت نداء شرارة من فريق شيرين. فردّ عاصي الحلاني على السؤال قائلاً:" ليست مسألة النتائج هي مسألة مداورة على أعضاء اللجنة فنداء شرارة تستحق الفوز. أثناء العروض المباشرة كنت أعلم أن نداء من أحلى الأصوات التي مرت معنا وهذه قناعتي أنها أحلى صوت. ولكن من البديهي أن أقول إن أحلى صوت هو للمشترك من فريقي.

اللافت أن عاصي في جوابه على السؤال لم يأت على سيرة التصويت في حسم نتيجة "ذا فويس" علماً أن طيلة مدة عرض البرنامج وإعطاء النتائج كانت تنسب إلى عملية التصويت. وهذا ما يؤكد أن عاصي قد فاته أن فوز نداء شرارة عائد إلى عملية التصويت وهو كان يعطي رأيه بتجرد وموضوعية بصوت نداء الذي أعجبه.

أعلن عاصي رداً على سؤال إن كان سيتواجد في الموسم الثاني من مسلسل "العراب" فقال:" لغاية الآن غير معروف إن كان هناك جزء ثاني أو لا لأنه لم يتم البدء حتى الآن في التصوير". وقال إنه عرض عليه عدة سيناريوهات ولم يقرر لغاية الآن إن كان سيوافق أو لا.

أجمل ما حمله الفنان عاصي الحلاني إلى المؤتمر الصحفي في "سوق واقف" هو كلامه عن لبنان كبلد للمهرجانات الفنية ونوّه بمهرجانات بعلبك وجبيل وبيت الدين والبترون. وكان صورة صادقة لفنان حمل في قلبه حب الوطن وحب الوطن الكبير هو العالم العربي.

حفل الفنان حاتم العراقي

تم إلغاء مؤتمر الفنان حاتم العراقي الذي كان مقرراً عند الخامسة بسبب تأخر وصوله إلى الفندق قادماً من الكويت.

‏‫ أطل النجم حاتم العراقي حيث تعالت معه أصوات الجمهور ترحيباً وتصفيقاً بقدومه وأعرب عن سعادته الغامرة لمشاركته في مهرجان "سوق واقف" والوقوف أمام هذا الجمهورالجميل،حيث بدأ بإغنيه"أحبكم" وأهداها للجمهور الذي بادله التحية فغنى"يا طير يا مسافر" فتفاعل الجمهور معه مما زاده حماساً فغنى لهم ركن تاريخه الفني "أشوفك وين يا مهاجر". فحضور حاتم العراقي على المسرح له حالة خاصة تشد إليه الجمهور .

حفل عاصي الحلاني

بدأ الفنان عاصي الحلاني بأغنية "بالعربي" وهي أغنية تحمل في مضمونها رسالة وطنية عربية ومن ثم أغنية "يا طير" من الفلكلور العراقي. فتمايل ورقص الجمهور على إيقاع رقص عاصي على المسرح ، ومن بعدها غنى "وينك حبيبي" وبعدها "قومي ارقصي" إضافة إلى أغنيات عديدة من أرشيفه الواسع. وعاصي يعرف تماماً لغة المسارح حفله حمل الكثير من الحماس ومن الرومانسية التي يحرص أن يقدمها في أغنياته.