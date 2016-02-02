بعد أديل...من جمعت الفلسطينية نويل خرمان بالسيدة فيروز؟

بعد الضجة التي اثارتها الفنانة الفلسطينية نويل خرمان بدمج أغنيتيّ Hello للنجمة العالمية Adele، و أغنية السيدة فيروز كيفك إنتَ، والذي عزته الى التشابه الكبير والتقارب في معانيهما، واقتربت نسبة مشاهدتها على يوتيوب الى 5 ملايين مشاهدة في أقلّ من شهرين، قررت نويل أن تعتمد اسلوب الدمج بين اغاني السيدة فيروز واغان غربية وألا تتوقف عند نجاح تجربتها الأولى.

فاستكمالا لنجاح التجربة الاولى، قامت نويل بدمج أغنية "بعدك على بالي" للكبيرة فيروز و أغنية My Immortal لـ Evanescence التي تتكلم كل منهما عن الفراق وألم الحب والحنين.

نويل قامت بتصوير الريمكس داخل أحد الستوديوهات، وبانتظار أن يحقق خلال ساعات وأيام آلاف بل ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، حيث يلفت صوت نويل انتباه مستمعيها دائماً، الذين أعجبتهم بالدرجة الأولى القدرات الصوتية التي تتمتع بها.

تعمل نويل، التي تبلغ الـ 18 عاماً من عمرها، حالياً على تسجيل ألبوم يضمّ أغنيات تخاطب الإنسانية والسلام باللغتين العربية والإنجليزية. وكان ظهور نويل الأول على خشبة المسرح، وهي بعمر10 سنوات، حينما شاركت في مهرجان الأغنية العربية في حيفا، وحازت المركز الأول. وتتقن نويل، التي تطمح إلى أن تصل إلى العالمية، الغناء الأوبرالي والكلاسيكي، وقد أصدرت أولى أغنياتها قبل ثلاث سنوات، بعنوان "أمي"، من كلمات وألحان فوزان حمدان، ومن توزيع عماد هلون.

نويل خرمان، تغنّي بخمس لغات، وسبق لها أن قامت بتسجيل أغنيتين باللغة الإنجليزية، تدعو فيهما إلى السلام والأمن والحب.

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