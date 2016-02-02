برج الجوزاء حظك اليوم الاربعاء 3/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>سيواجهون المزيد من المشاكل على مستوى العمل وستحدث خلافات كبيرة بنهم وبين زملاء العمل الأمر الذى قد يدفعهم إلى الاكتئاب، لكن الأفضل من كل ذلك الحصول على إجازة للتخلص من هذه .>على عكس الحالة العملية ستغير الحال على الأفضل تماما بالنسبة للحالة العاطفية لأبناء هذا البرج، فمزيد من العاطفة والرومانسية سيلقى بظلاله لأبناء هذا البرج، لذلك سيكون الحب هو طوق النجاة الةحيد بالنسبة لهم فى هذه الأيام الصعبة .>بالنسبة للحالة الصحية فمن المتوقع ان يتعرضون لبعض المشاكل الصحية البسيطة التى ستمر مرور الكرام بمجرد الخضوع إلى العلاج المكثف فلا داعى إلى القلق .>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .