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حظك اليوم برج الميزان اليوم الاربعاء 3 فبراير 2016

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حظك اليوم برج الميزان اليوم الاربعاء 3 فبراير 2016 حظك اليوم برج الميزان اليوم الاربعاء 3 فبراير 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>على الصعيد المهنى عليك أن تعرف أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ كافة القرارات المؤجلة منذ فترة طويلة، كن جرئ وأعلم أن عليك أن تأخذ الأمور بجدية أكثر من ذلك، واستثمر الفرص التى قد تساعدك فيما بعد على التقدم والحصول على ما ترغب على مستوى العمل.

على الصعيد العاطفى..


>هذه هى مرحلة فارقة جداً فى علاقتك بشريك الحياة، عليك تعزيز علاقاتك القديمة، وتهتم بالحبيب أكثر من ذلك، انسجم مع الحبيب واستمع إليه فى لحظات الضعف، ابحثوا عن مستقبل أفضل لهذا الوضع جيداً.

ينصحك كذلك خبراء الأبراج باحترام مشاعره والبحث عن وقت يستمع فيه كلاً منكما إلى الأخر حتى تتخلصا سوياً من كافة الأزمات والمشاكل التى كانت تحول بينكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى..


>الحصول على إجازة والاستمتاع باليوم فرصة جيدة لاستعادة نشاطك من جديد، عليك فقط أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تضمن الحفاظ على صحتك من أى تدهور مفاجئ، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية أهملت كثيراً، وأنت فى الأساس ضعيف البنية، استمع إلى نصائح الأطباء والخبراء حتى تقدر على تجاوز أى أزمة مررت بها مؤخراً.

توقعات علماء الفلك خلال الأيام المقبلة..
>الفترة الماضية كنت تشعر بالسعر والثقة، وهو ما جعلك مطمئن وهادئ، حاول أن تحافظ على هذا الهدوء والسكينة التى تساعدك على تحقيق ما تريد، الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، كما يبشرك الخبراء أن هناك نجاحات غير مسبقة ستحققها.

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مصر 365

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