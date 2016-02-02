برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016/2/4

حظك اليوم لبرج العذراء :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>يعد هذا العام هو الأفضل بالنسبة لأبناء هذا البرج الذين سيحققون مكاسب مادية ومعنوية كبيرة على المستوى العملى، لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلا ومستبشرا بمستقبل أفضل لأن هذا العام عامك. .>على عكس النهضة بالنسبة لعملك ستواجه مجموعة من المشاكل بالنسبة لحياتك العاطفية لذلك احرص على أن تبتعد عن شريك حياتك فى حال المشاكل حتى لا تزيد وتبالغ من الأمر ، واتخذ فترة معقولة للهدوء .>ستتأثر ببعض الأشياء والمشاكل النفسية التى تواجهك نتيجة للحالة العاطفية المنحدرة الأمر الذى قد يعرضك لازمات صحية حاول ان تتخطاها وتخضع لعلاج مكثف.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.