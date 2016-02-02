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حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 3 فبراير 2016

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حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 3 فبراير 2016 حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 3 فبراير 2016

على الصعيد المهنى..


>الفترة المقبلة مهمة بكل تأكيد، ستشعر ببعض التحسن فى علاقتك بكل من حولك، ستشعر بأن أفكارك مرتبة جداً، وتستطع تحقيق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، كما أن مديرك سيشعر بهذا التحسن الرائع.

على الصعيد العاطفى..


>من الضرورى أن تبحث عن أفضل الطرق لحل أزمتك الحالية معه، ولا تخسره مهما كانت الظروف، أبحث عن الأفضل لعلاقتكما، وأعلم أن الحوار و أفضل طريق، كذلك يجب أن تراعى كافة الأخطاء السابقة والتى نتج عنها أزمات متتالية.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، خصوصاً أنك استطعت أن تتبع كافة النصائح التى قدمها لك الخبراء فى الفترة الماضية، كما أن حياتك جيدة، وتحصل على قسط كاف من النوم، وهو ما جعل صحتك جيدة إلى أبعد حد.

توقعات علماء الفلك لك على مستوى الأبراج


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، ولا تدع الخلافات تسيطر عليكما، حاول أن تكون هادئ، ولا تتخذ أى قرار قبل الاستشارة.

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مصر 365

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