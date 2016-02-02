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حظك اليوم برج الثورالاربعاء 3 / 2/2016

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حظك اليوم برج الثورالاربعاء 3 / 2/2016 حظك اليوم برج الثورالاربعاء 3 / 2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>فى الآونة الأخيرة تعانى من عدم تعاون زملاء العمل معك الذين يفعلون ذلك بدافع الغيرة ولكن اليوم قد يمكنك أن تجعلهم يعيدون النظر فى ما يفعلونه ويتعاملوا معك بموضوعية ومهنية وتجعلهم يغلبوا مصلحة العمل على أى شيء آخر.

على الصعيد العاطفى:


>تشعر بانجذاب شديد نحو شخص ما وتفكر فى أن تأخذ خطوة نحو علاقة عاطفية أكثر جدية ونضجًا خاصة أنك تفكر هذه الأيام فى مستقبلك والعلاقات على المدى الطويل.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تشعر بالكسل والخمول اليوم ولكن لا ينبغى أن تنزعج لأن هذا رد فعل طبيعى من جسدك إزاء الإيقاع اللاهث الذى عشت به الأيام القليلة الماضية، وقد تواجه بعض المتاعب أيضًا فى عضلات الساق نتيجة الإرهاق والمجهود الزائد عن اللازم، لكن كل ما تحتاجه هو الكثير من الراحة والطعام الجيد لتسترد قوتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>هذا أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك، بمعنى أن تأخذ موقفًا حاسمًا فى كل القضايا المعلقة والقديمة التى تشعر بالتردد إزاء اتخاذ قرار بشأنها، ولكنك اليوم تتمتع بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك وتأخذ خطوات نهائية وصارمة.

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مصر 365

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