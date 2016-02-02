حظك اليوم برج الحمل اليوم الاربعاء 2016/2/3

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>فرصة ضخمة ستأتى لك فى عملك إما ان ترفع على السماء أو تلقى بك لسابع أرض لذلك حاول أن تقتنص هذه الفرصة لأن هذه الصدف والفرص لا تأتى للفرد كثيرا إنما قد تحدث مرة واحدة فى العمر .>مزيد من الاستقرار والحب والرومانسية سيظللون برياحهم على حياتك الاجتماعية، فسيشاركك حبيبك ونصفك الثانى أمانيك وطموحاتك وسيدفعك إلى الأمام ومن الممكن ان يصل به الأمر إلى تفضيلك على نفسه.>حالة من الاستقرار أيضا ستجتاح حالتك الصحية نتيجة لاستقرارك على المستوى النفسى، لذلك حاول أن تكون هائا ومستبشرا ولا داعى للقلق بالنسبة لحياتك الصحية .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.