حظك اليوم برج الحوت الخميس 4 فبراير 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>فى الفترة الماضية استطعت أن تحقق الكثير من النجاح فى العمل بفضل التركيز، حيث كانت لديك القدرة على كسر الحواجز وتحقيق صفقات كثيرة، كذلك عليك أن تبحث عن دعم من رؤسائك فى العمل الذى يجعلك تنجح فى تحقيق ما تريد، كل ما هو عليك فقط أن تعيد حساباتك حتى لا تخسر أكثر من ذلك.>عليك أن تضع نفسك مكان شريك الحياة، وتسأل ما الذى يجعله حزين وغير سعيد فى علاقته بك، وأعلم أن ما تمر به العلاقة هو مجرد نزوة ستنتهى فى القريب العاجل، فقط عليك أن تتمسك به، ولا تدع الخلافات البسيطة وعصبيتك غير المبررة تجعلك حاد وقاسى مع شريك الحياة.>كنت تشعر فى الفترة الماضية بأن لديك طاقة كاملة للقيام بأى مهمة أو عمل مهما كان شاق أو صعب، ولكن بسبب الأعمال الكثيرة التى قمت بها مؤخراً فقدت الكثير من طاقتك الإيجابية وهو ما جعل حالتك النفسية سيئة جداً، فقط عليك أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك، ولا تدع السلبية المحيطة بك تجعلك غير مهتم بصحتك.>أنت شخص بسيط للغاية وهو ما يجعل تفتقد إلى التكتيك الذى قد يدعم موقفك فى العمل، فق عليك أن تهتم بذاتك، واسعى إلى تنفيذ خططك المؤجلة منذ فترة طويلة، وأعلم أن الوقت الذى يمر لا يعود من جديد وستفقد طاقتك ووقتك دون أ فائدة تذكر.