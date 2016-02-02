حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الاربعاء 3 فبراير 2016

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2 / 2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2 فبراير

>برج الأسد على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2 فبراير

>على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج الدلو على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2 فبراير

>برج العقرب على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج العقرب على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 2 فبراير

>برج القوس على الصعيد المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة..

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2 فبراير

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2 فبراير

>برج السرطان على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك على مستوى الأبراج

حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 2 فبراير

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

>فى الآونة الأخيرة تعانى من عدم تعاون زملاء العمل معك الذين يفعلون ذلك بدافع الغيرة ولكن اليوم قد يمكنك أن تجعلهم يعيدون النظر فى ما يفعلونه ويتعاملوا معك بموضوعية ومهنية وتجعلهم يغلبوا مصلحة العمل على أى شيء آخر.>تشعر بانجذاب شديد نحو شخص ما وتفكر فى أن تأخذ خطوة نحو علاقة عاطفية أكثر جدية ونضجًا خاصة أنك تفكر هذه الأيام فى مستقبلك والعلاقات على المدى الطويل.>تشعر بالكسل والخمول اليوم ولكن لا ينبغى أن تنزعج لأن هذا رد فعل طبيعى من جسدك إزاء الإيقاع اللاهث الذى عشت به الأيام القليلة الماضية، وقد تواجه بعض المتاعب أيضًا فى عضلات الساق نتيجة الإرهاق والمجهود الزائد عن اللازم، لكن كل ما تحتاجه هو الكثير من الراحة والطعام الجيد لتسترد قوتك.>هذا أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك، بمعنى أن تأخذ موقفًا حاسمًا فى كل القضايا المعلقة والقديمة التى تشعر بالتردد إزاء اتخاذ قرار بشأنها، ولكنك اليوم تتمتع بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك وتأخذ خطوات نهائية وصارمة.>من المتوقع أن تتلقى مفاجئة غير متوقعة على مدار هذ اليوم، وسيكون الأمر مرتبط بالمال وعملك الحالى، وعلى الرغم من كل ما تتعرض له من أزمات أنت الآن بحاجة إلى تدليل ذاتك، كما ستتخلص كثيراً من التوتر والمخاوف التى حاوطتك فى الفترة الماضية، كما حاول أن ترعى مصالحك الذاتية وأهتم بعملك ولا تدع الحياة تأخذك إلى غير الطريق الصحيح.>شعرت فى الفترة الماضية بكثير من التدخلات الرومانسية التى أشعرتك أن الحبيب ممل وغير سعيد معك، حاول أن تتخذ كافة القرارات التى تجعلك سعيد ومطمئن معه، حفز نفسك وعيد ترتيب حساباتك معه ولا تفكر فى أن تخسره أكثر من ذلك.>صحتك جيدة إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، ولكن هناك الكثير من المؤشرات التى تنذر بأن هناك خطأ كبير، حاول أن تبحث عن النصائح التى يقدمها لك الأطباء حتى تستطع تجاوز الأزمة، كما يجب أن تهتم بها، وأبحث عن كل الأسباب التى قد تجعل صحتك غير جيدة.>سحرك وخفة دمك تجعل الجميع منبهر بك ويقدرك كثيراً، اليوم سيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق المكاسب المادية، كما أن وضعك فى العمل سيتحسن كثيراً إلى الأفضل على غير ما أنت متوقع.>وضعك فى العمل غير جيد على الإطلاق، ولكن يجب أن لا تيأس ولا تهمل هذا الوضع، حاول أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك بهدوء ودون أن تسبب لنفسك أى أزمة، كن عاقل، ولا تدع زملائك فى العمل يتسببوا لك فى أزمة مع مديرك.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، خصوصاً أن الحبيب يحتاج إليك وإلى دعمك، كذلك عليك أن تعرف أن هناك فرصة لتحقيق الكثير من النجاحات على مستوى علاقتكما، والتوصل إلى حل لكثير من الأزمات التى مرت بها العلاقة فى الفترة الماضية.>يتوقع أن تمر بأزمة طارئة، بسبب بعض الأهمال الذى عانيت منه مؤخراً، وقد يخبرك الطبيب بإجراء جراحة بسيطة قد ينتج عنها بعض الألم وتحصل على إجازة لفترة من العمل.>يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة أفضل على مستوى العمل، ومن المتوقع أن تحصل على مكافآة مادية>هناك الكثير من المهام التى تسعى القيام بها فى الفترة المقبلة، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية شعرت ببعض الأزمات الطارئة التى جعلتك غير سعيد تماماً، فحاول أن تتخلص من الكسل واليأس الذى يسيطر عليك منذ فترة طويلة،ويؤثر على أدائك فى العمل بشكل ملحوظ قد يعرض مستقبلك للخطر، وحاول أن تعيد حساباتك مع المدير حتى لا يؤثر هذا على مستقبلك.>تخلص من المعارك التافهة مع شريك الحياة، لأن هذا يجعل علاقتكما متوترة جداً، فمن الأفضل أن تهتم بهذه التفاصيل البسيطة التى تسبب له الإزعاج والمشاكل التى أنت فى غنى عنها، حاول أن تتفهمه وتقدم له بعض المساعدة والدعم.>حالتك الصحية ستتحسن كثيراً خلال هذا اليوم، حاول أن تستغل الفترة المقبلة فى إعادة الحسابات من جديد، والتركيز على ما يؤثر عليك سلباً والعكس، وعليك أن تعلم أن صحتك هى أهم شئ تملكه فى هذه الدنيا، ولا تدع العمل يؤثر عليك سلباً.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل الذى تأثر كثيراً فى المرحلة المقبلة، كما أن صحتك تحتاج إلى رعاية واهتمام، وعليك أن تستمع إلى نصائح الأطباء.>تحاول حالياً لمعرفة ما يمكنك القيام به حتى تخرج أفضل ما لديك فى العمل، كما سيكون هناك فرصة لتقديم الكثير من المهام على أكمل وجه ممكن، ولكن كان هناك مكافآة مادية ولكن سيتم تأجيلها هذه الفترة، وعلى الرغم من أن وضعك المالى غير صحيح، إلا أنك مازال لديك القدرة على الخروج منها بآمان، ولديك ما يجعلك آمن للخروج من الوضع.>علاقتك بالحبيب غير مستقرة، ولكن ذكائك قادر على مساعدتك لكى تخرج من أى أزمة طارئة، حاول أن فقط أن تتخلص من كل الأزمات التى ممرت بها أنت والحبيب فى الفترة الماضية، استمع إليه جيداً ولا تدع الخلافات الكثيرة تعكر صفو علاقتكما.>أنت عرضة للإصابة بالعدوى الآن، لذا، فمن الضرورى استخدام الأدوات منفصلة عمن حولك، مثل الصابون والمناشف وما إلى ذلك حتى باستخدام أدوات مشتركة يمكن أن تنتهى بالمطاف بعدوى، كما يفضل أن تحصل على فيتامينات لتحسين مناعتك وصحتك.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والصحة.>فى الفترة الماضية استطعت أن تحقق الكثير من النجاح فى العمل بفضل التركيز، حيث كانت لديك القدرة على كسر الحواجز وتحقيق صفقات كثيرة، كذلك عليك أن تبحث عن دعم من رؤسائك فى العمل الذى يجعلك تنجح فى تحقيق ما تريد، كل ما هو عليك فقط أن تعيد حساباتك حتى لا تخسر أكثر من ذلك.>عليك أن تضع نفسك مكان شريك الحياة، وتسأل ما الذى يجعله حزين وغير سعيد فى علاقته بك، وأعلم أن ما تمر به العلاقة هو مجرد نزوة ستنتهى فى القريب العاجل، فقط عليك أن تتمسك به، ولا تدع الخلافات البسيطة وعصبيتك غير المبررة تجعلك حاد وقاسى مع شريك الحياة.>كنت تشعر فى الفترة الماضية بأن لديك طاقة كاملة للقيام بأى مهمة أو عمل مهما كان شاق أو صعب، ولكن بسبب الأعمال الكثيرة التى قمت بها مؤخراً فقدت الكثير من طاقتك الإيجابية وهو ما جعل حالتك النفسية سيئة جداً، فقط عليك أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك، ولا تدع السلبية المحيطة بك تجعلك غير مهتم بصحتك.>أنت شخص بسيط للغاية وهو ما يجعل تفتقد إلى التكتيك الذى قد يدعم موقفك فى العمل، فق عليك أن تهتم بذاتك، واسعى إلى تنفيذ خططك المؤجلة منذ فترة طويلة، وأعلم أن الوقت الذى يمر لا يعود من جديد وستفقد طاقتك ووقتك دون أ فائدة تذكر.>الفترة المقبلة مهمة بكل تأكيد، ستشعر ببعض التحسن فى علاقتك بكل من حولك، ستشعر بأن أفكارك مرتبة جداً، وتستطع تحقيق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، كما أن مديرك سيشعر بهذا التحسن الرائع.>من الضرورى أن تبحث عن أفضل الطرق لحل أزمتك الحالية معه، ولا تخسره مهما كانت الظروف، أبحث عن الأفضل لعلاقتكما، وأعلم أن الحوار و أفضل طريق، كذلك يجب أن تراعى كافة الأخطاء السابقة والتى نتج عنها أزمات متتالية.>أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، خصوصاً أنك استطعت أن تتبع كافة النصائح التى قدمها لك الخبراء فى الفترة الماضية، كما أن حياتك جيدة، وتحصل على قسط كاف من النوم، وهو ما جعل صحتك جيدة إلى أبعد حد.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، ولا تدع الخلافات تسيطر عليكما، حاول أن تكون هادئ، ولا تتخذ أى قرار قبل الاستشارة.>على الصعيد المهنى عليك أن تعرف أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ كافة القرارات المؤجلة منذ فترة طويلة، كن جرئ وأعلم أن عليك أن تأخذ الأمور بجدية أكثر من ذلك، واستثمر الفرص التى قد تساعدك فيما بعد على التقدم والحصول على ما ترغب على مستوى العمل.>هذه هى مرحلة فارقة جداً فى علاقتك بشريك الحياة، عليك تعزيز علاقاتك القديمة، وتهتم بالحبيب أكثر من ذلك، انسجم مع الحبيب واستمع إليه فى لحظات الضعف، ابحثوا عن مستقبل أفضل لهذا الوضع جيداً.

ينصحك كذلك خبراء الأبراج باحترام مشاعره والبحث عن وقت يستمع فيه كلاً منكما إلى الأخر حتى تتخلصا سوياً من كافة الأزمات والمشاكل التى كانت تحول بينكما.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك خلال الأيام المقبلة..

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 2016/2/2

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 2016/2/2

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

برج الجوزاء حظك الثلاثاء 2/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 2/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الحصول على إجازة والاستمتاع باليوم فرصة جيدة لاستعادة نشاطك من جديد، عليك فقط أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تضمن الحفاظ على صحتك من أى تدهور مفاجئ، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية أهملت كثيراً، وأنت فى الأساس ضعيف البنية، استمع إلى نصائح الأطباء والخبراء حتى تقدر على تجاوز أى أزمة مررت بها مؤخراً.>الفترة الماضية كنت تشعر بالسعر والثقة، وهو ما جعلك مطمئن وهادئ، حاول أن تحافظ على هذا الهدوء والسكينة التى تساعدك على تحقيق ما تريد، الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العمل والأسرة، كما يبشرك الخبراء أن هناك نجاحات غير مسبقة ستحققها.>يعد هذا العام هو الأفضل بالنسبة لأبناء هذا البرج الذين سيحققون مكاسب مادية ومعنوية كبيرة على المستوى العملى، لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلا ومستبشرا بمستقبل أفضل لأن هذا العام عامك. .>على عكس النهضة بالنسبة لعملك ستواجه مجموعة من المشاكل بالنسبة لحياتك العاطفية لذلك احرص على أن تبتعد عن شريك حياتك فى حال المشاكل حتى لا تزيد وتبالغ من الأمر ، واتخذ فترة معقولة للهدوء .>ستتأثر ببعض الأشياء والمشاكل النفسية التى تواجهك نتيجة للحالة العاطفية المنحدرة الأمر الذى قد يعرضك لازمات صحية حاول ان تتخطاها وتخضع لعلاج مكثف.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>فرصة ضخمة ستأتى لك فى عملك إما ان ترفع على السماء أو تلقى بك لسابع أرض لذلك حاول أن تقتنص هذه الفرصة لأن هذه الصدف والفرص لا تأتى للفرد كثيرا إنما قد تحدث مرة واحدة فى العمر .>مزيد من الاستقرار والحب والرومانسية سيظللون برياحهم على حياتك الاجتماعية، فسيشاركك حبيبك ونصفك الثانى أمانيك وطموحاتك وسيدفعك إلى الأمام ومن الممكن ان يصل به الأمر إلى تفضيلك على نفسه.>حالة من الاستقرار أيضا ستجتاح حالتك الصحية نتيجة لاستقرارك على المستوى النفسى، لذلك حاول أن تكون هائا ومستبشرا ولا داعى للقلق بالنسبة لحياتك الصحية .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>سيواجهون المزيد من المشاكل على مستوى العمل وستحدث خلافات كبيرة بنهم وبين زملاء العمل الأمر الذى قد يدفعهم إلى الاكتئاب، لكن الأفضل من كل ذلك الحصول على إجازة للتخلص من هذه .>على عكس الحالة العملية ستغير الحال على الأفضل تماما بالنسبة للحالة العاطفية لأبناء هذا البرج، فمزيد من العاطفة والرومانسية سيلقى بظلاله لأبناء هذا البرج، لذلك سيكون الحب هو طوق النجاة الةحيد بالنسبة لهم فى هذه الأيام الصعبة .>بالنسبة للحالة الصحية فمن المتوقع ان يتعرضون لبعض المشاكل الصحية البسيطة التى ستمر مرور الكرام بمجرد الخضوع إلى العلاج المكثف فلا داعى إلى القلق .>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .>ما زالت الاخبار السعيدة تتوافد على ابناء هذا البرج دون توقف، فمزيد من المكاسب المادية والمعنوية سيحققونها خلال هذا اليوم الذى سيكون بداية لحياة عملية بمستوى جديد.>بعد سلسلة من المشاكل العاطفية الكبرى التى كادت أن تهدم حياة أبناء هذا البرج وتدخلهم إلى دوامة الاكتئاب التى لا نهاية لها، ستتجدد حالة الحب الإيجابية مرة اخرى وسيعودوا إلى حالتهم العاطفية الطبيعيةن وربما يدخل حياتهم شخص جديد يغير من مخطاتهم للمستقبل تماما .>تراجع كبير فى الحالة الصحية يمر به أبناء هذا البرج بسبب ضغوط نفسية كبيرة ، لذلك فالتراجع سيكون على المستوى النفسى أكثر من العضوى .>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.