أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المستشار محمد السحيمى: أعد بيانا لتوضيح أسباب لقائى بوزير العدل

Google+ Print
المستشار محمد السحيمى: أعد بيانا لتوضيح أسباب لقائى بوزير العدل المستشار محمد السحيمى: أعد بيانا لتوضيح أسباب لقائى بوزير العدل
قال المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه سيقوم بإعداد وكتابة بيان يكشف فيه ويوضح أسباب توجهه إلى وزارة العدل ولقاء المستشار أحمد الزند، وتفاصيل اللقاء الذى دار بينهما.

ورفض "السحيمى" الكشف عما إذا كان قد قدم الاعتذار لوزير العدل وتم قبوله من عدمه، مشيرا إلى أن البيان سيوضح كل الأمور المتعلقة بتوجهه لوزارة العدل، مؤكدا أن إعداد البيان سوف يستغرق معه بعض الوقت، وسيتم إرساله لوسائل الإعلام للتوضيح فى الصباح الباكر على أقصى تقدير.


>"السحيمى" وأسرته يعتذرون للزند عما بدر منه نتيجة ضغوط نفسية بعد وفاة والده
>

مصدر قضائى: "السحيمى" يجتمع مع الزند بمقر وزارة العدل
>

"السحيمى" يصل وزارة العدل للاعتذار للمستشار الزند
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365