المستشار محمد السحيمى: أعد بيانا لتوضيح أسباب لقائى بوزير العدل

قال المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه سيقوم بإعداد وكتابة بيان يكشف فيه ويوضح أسباب توجهه إلى وزارة العدل ولقاء المستشار أحمد الزند، وتفاصيل اللقاء الذى دار بينهما.

ورفض "السحيمى" الكشف عما إذا كان قد قدم الاعتذار لوزير العدل وتم قبوله من عدمه، مشيرا إلى أن البيان سيوضح كل الأمور المتعلقة بتوجهه لوزارة العدل، مؤكدا أن إعداد البيان سوف يستغرق معه بعض الوقت، وسيتم إرساله لوسائل الإعلام للتوضيح فى الصباح الباكر على أقصى تقدير.

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