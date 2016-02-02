وصول عدد مستخدمى "واتس آب" إلى "مليار" حول العالم‎

كشف مارك زوكربيرج، مؤسس شبكة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، أن عدد مستخدمى خدمة "واتس آب" وصل إلى مليار مستخدم حول العالم.

ووجه زوكربيرج، فى تدونية له على حسابه الرسمى على شبكة التواصل الاجتماعى، الشكر إلى "جان، وبارين، وكل العاملين فى واتس آب، والذين ساعدوا فى الوصول الى هذا العدد من المستخدمين.

وأشار مارك إلى أن عدد مستخدمى واتس آب قد تضاعف منذ استحواذ فيس بوك على واتس آب، موضحا أنهم قد وفروا به العديد من المميزات، بما فى ذلك القدرة على إجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى إتاحته بشكل مجانى من أجل ربط المزيد من المستخدمين حول العالم، ونسعى لربط المزيد من سكان العالم معا، وجعلها أسهل للتواصل مع الشركات.