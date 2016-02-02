أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول عدد مستخدمى "واتس آب" إلى "مليار" حول العالم‎

Google+ Print
وصول عدد مستخدمى "واتس آب" إلى "مليار" حول العالم‎ وصول عدد مستخدمى "واتس آب" إلى "مليار" حول العالم‎
كشف مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، أن عدد مستخدمى خدمة "واتس آب" وصل إلى مليار مستخدم حول العالم.

ووجه زوكربيرج، فى تدونية له على حسابه الرسمى على شبكة التواصل الاجتماعى، الشكر إلى "جان، وبارين، وكل العاملين فى واتس آب، والذين ساعدوا فى الوصول الى هذا العدد من المستخدمين.

وأشار مارك إلى أن عدد مستخدمى واتس آب قد تضاعف منذ استحواذ فيس بوك على واتس آب، موضحا أنهم قد وفروا به العديد من المميزات، بما فى ذلك القدرة على إجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى إتاحته بشكل مجانى من أجل ربط المزيد من المستخدمين حول العالم، ونسعى لربط المزيد من سكان العالم معا، وجعلها أسهل للتواصل مع الشركات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل