هل يقدم النني أول هداياه لفينجر بالانتقام من القديسين؟

منذ انتقال محمد النني إلى أرسنال خلال شهر يناير الماضي وآرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية دائما ما يشيد به ويتحدث عنه جيدا ذلك قبل أن يشيد به بعد المشاركة أمام بيرنلي.

وحينما يستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون يوم الثلاثاء في ملعب الإمارات سيكون على النني تقديم أول هداياه للمدرب الفرنسي بمساعدته على الانتقام من الفريق الملقب بالقديسين؟

ويحل ساوثامبتون ضيفا على أرسنال في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي بعد هزيمته ذهابا بملعب سانت ماري برباعية قاسية دون رد.

ويخوض أرسنال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

فيما يحتل ساوثامبتون المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

هل يشارك؟

تحدث فينجر عن النني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الاثنين قائلا:"أداء محمد النني الأول كان جيدا جدا في عدة جوانب، لقد كان لديه عدد لا بأس به من التمريرات لقد قام بـ84 تمريرة واكتمل منها 98%".

وتابع المدرب الفرنسي"تحركاته كانت جيدة ولديه معدل نشاط داخل الملعب مرتفع للغاية، لقد تكيف على خشونة التحديات وهو ما يعطي ثقة كافية لتكون تمريراته أكثر دقة".

وأضاف فينجر"على المستوى الكلي بالنسبة لأول مباراة يلعب بها كان أداؤه مشجعا للغاية".

وخاض النني مباراته الأولى مع أرسنال أمام بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي كاملة ولم يتم استبداله.

فهل يستطيع لاعب بازل السابق الاشتراك في مباراة ثانية بعد ثلاثة أيام فقط من خوضه لقاء آخر لـ90 دقيقة بعد إشادة فينجر به، أم أنه سيجلس على مقاعد البدلاء خوفا من تعرض للإرهاق؟

هدية لفينجر

ساوثامبتون هو أحد المنافسين الأقوياء للغاية لأرسنال فمنذ عودته للدوري الإنجليزي والتقى الفريقان في كل المسابقات ثماني مرات.

فاز أرسنال ثلاث مرات ونجح ساوثامبتون في تحقيق الفوز في مثلهم وتعادل الفريقان مرتين.

وآخر مواجهتين نجح فريق المدرب رونالد كومان في تحقيق الفوز مرتين.

وآخر مباراة بالتحديد التي هُزم فيها أرسنال برباعية مقابل لا شيء حرم فيها ساوثامبتون المدفجية من تصدر الدوري بعد استغلال سقوط ليستر سيتي.

الهدية التي سيقدمها النني لمدربه ليست بالضرورة أن تكون هدفا ولكن أن يكون سببا في سيطرة المدفعجية على منطقة وسط الملعب.

فخلال المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي تحدث قائلا:"ساوثامبتون سيطر كليا على مواجهتنا الماضية بسبب سيطرته على المواجهات الفردية والألعاب الهوائية".

لذا فإن النني سيكون عليه إيقاف وسط ملعب ساوثامبتون إن شارك في المباراة ليمهد لأرسنال بداية الهجوم للانتصار.