غدا.. نظر طلب رد ناجى شحاتة فى قضية "اللجان النوعية"

تبدأ، غدا الأربعاء، الدائرة السابعة تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، نظر أولى جلسات طلب الرد المقدم ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلايا اللجان النوعية".

وقررت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وقف سير محاكمة 45 متهما فى القضية رقم 610 لـسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عنهم.

ويواجه المتهمون فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة وذخائر، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول، وإشعال النيران فى سيارات الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أيضا، حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عنه تفحم 3 سيارات، فضلا عن اقتحام محطة وقود "إمارات مصر" وتهديد العاملين بها بالقتل بواسطة أسلحة نارية أشهروها فى وجههم، وفتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى "التانكات" ومن ثم إشعال النار فيها.