5750 كاميرا تراقب حركة مترو وترام دبي

كشف العقيد المهندس محمد أحمد البستكي، مدير إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي لـ «البيان»، أن 5 آلاف كاميرا وضعت لتأمين مترو دبي و750 كاميرا لتأمين ترام دبي، وأن الاختراقات الأمنية في المواصلات العامة في دبي سجلت صفر %، والتي تشمل الأعمال التخريبية وخلق ذعر بين الجمهور والتأثير على حركة ومواعيد وصول كافة أنواع المواصلات.

مشيرا إلى أن كافة البلاغات الواردة عن وجود أجسام غريبة وهمية مثل العثور على حقيبة موضوعة في إحدى عربات المترو، وأن الأمر تطلب استدعاء خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وتبين أنها حقيبة ماكياج وأن إحدى السيدات نسيتها دون قصد ثم عادت وسألت عنها.

وقال العقيد البستكي أنه يتم حالياً دراسة تركيب كاميرات التعرف على الوجوه وربطها بقاعدة بيانات المطلوبين، إضافة إلى البدء منذ فترة في إحلال كاميرات حديثة محل المستخدمة عبر إعادة نقلها إلى أماكن أخرى بعد دراسة الخريطة الأمنية وتزويد الأماكن الساخنة بأفضل أنواع الكاميرات وأحدثها، مشيراً إلى أن جريمة النشل من الجرائم المقلقة في المترو، والتي سجلت 0.7 % لكل مليون مستخدم للمترو العام الماضي محققة نسبة انخفاض كبير.

وأنه تم القضاء على ظاهرة سرقة الدراجات الهوائية من أمام محطات المترو والتي تحدث بسبب إهمال أصحابها في تأمينها بقفل، مما يستدعي رصدها من قبل أي شخص وسرقتها في زمن بسيط، مشيرا إلى أن الكاميرات سجلت العديد من تلك الحوادث وتم الاستدلال على أصحابها.

والأمر يحتاج مجهودا كبيرا من فرق الأمن والتحريات في المقابل ثمن بعض الدراجات لا يزيد عن 100 درهم، ويمكن منع وقوع هذه الحوادث بمزيد من الثقافة والوعي لدى الجمهور والتخفيف عن كاهل الأجهزة الأمنية.

136 بلاغاً

وأكد العقيد البستكي أنه تم تسجيل 136 بلاغاً جنائياً العام الماضي، و80 % من البلاغات كانت نشلاً في المحطات وحالتي تحرش وسط الازدحام، كما تم ضبط 1800 شخص مطلوبين وعليهم تعاميم إضافة إلى 712 شخصاً لا يحملون أوراقاً ثبوتية، مضيفا أنه تم تسجيل 1407 بلاغات فقدان فيما تم العثور على 114 ألف درهم نقداً، و9 آلاف و800 قطعة العام الماضي في محطات المترو.

وتم الاستدلال على 23 % من أصحابها منها 900 جهاز إلكتروني مثل الهواتف والآيباد وأجهزة الحاسب الآلي المحمول، فيما حولت الكميات الأخرى إلى لجنة المعثورات لبيعها في مزاد علني بعد انقضاء الفترة القانونية لمراجعة أصحابها للشرطة، كما تم العثور على 3100 من المستندات وإثبات الشخصية مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر وبعض العقود التجارية.

مشيرا إلى انه يتم إتلاف المواد الغذائية التي يعثر عليها كما تم تسليم 10 قطع من الألبسة وعربات الأطفال والمواد الغذائية الصالحة للاستخدام للجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن أكثر المحطات تم العثور فيها على أغراض هي محطتا مترو برجمان وتليها الراشدية.

إتقان اللغات

وأفاد العقيد البستكي أنه من المقرر زيادة الكادر البشري للإدارة خلال الأعوام المقبلة ابتداء من هذا العام، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي والذي يتطلب مواكبته بالعنصر البشري المدرب، وأن عمليات التدريب تشمل إتقان أساسيات العديد من اللغات غير العربية والإنجليزية مثل الأوردو والفارسي والروسي والصيني.

وأنه يتم تأهيل كافة منتسبات الإدارة بالتعاون مع جامعة الشارقة في الانضمام إلى الدورات التخصصية، مشيرا إلى أن ما يقارب من 600 ألف شخص يستخدمون المواصلات العامة يوميا، وأن غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية ذوي الثقافات المختلفة.

وأشار البستكي إلى انه يتم يوميا القيام بحملات تفتيشية تصل إلى 3 مرات على المترو والترام في كافة المحطات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 14 مبادرة على مدار العام الماضي كما تم تنفيذ 9 حملات للوقاية والحد من الجريمة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وسجلت عام 2015 المشاركة في 139 فاعلية متنوعة.

مخالفاتوقال إنه تم تسجيل 5 حالات دخول على مسار المترو من قبل السيارات دون حوادث، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث التي وقعت بسيطة، وأنه يجري باستمرار التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لدراسة حلول تفادي الازدحام ومنع وقوع حوادث على الترام أو بالقرب منه وأن آخر إجراء تم اتخاذه تغيير مواقع الإشارات وعبور المشاة لضمان سلامة مستخدمي الترام ومستخدمي الطريق، وانه يتم الاستجابة للحوادث المتعلقة بالترام خلال 15 دقيقة فقط فيما يتم إرسال ما يعرف بالمستجيب السريع خلال 5 دقائق.

وأكد البستكي أن العنصر النسائي العامل في الإدارة يمثل ما نسبته 10 % من إجمالي أعداد الموظفين، وأنهن على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب في الأعمال الإدارية والميدانية والعمل بنظام المناوبات، إضافة إلى قدرة الموظفات على قراءة لغة الجسد بطريقة قد تفوق الرجال في أغلب الأحيان.

ونوه إلى انه يتم اختيار الموظفين بناء على عنصري التدريب والكفاءة بغض النظر عن الجنس إلا أن هناك اتجاهاً لزيادة العنصر النسائي على مدار 4 سنوات المقبلة حتى 2020، ضمن استقطاب الكفاءات.

سيناريوهات تدريب لعملية انتحار واختراق أمني

اشار العقيد المهندس محمد احمد البستكي الى انه تم تنفيذ 4 سيناريوهات نفذتها إدارة أمن المواصلات منها سيناريو انتحار واصطدام ترام بمركبة واختراق أمني نفذتها أمن المواصلات العام الماضي، اضافة الى تجربة إنقاذ مصابين داخل عربة المترو توقفت بين محطتي بنك نور الإسلامي والخليج التجاري.

بمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في دبي وإدارة الدفاع المدني بدبي، ومركز خدمات الإسعاف بدبي، وإدارة الإنقاذ وإدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للمرور وشركة سيركو المشغلة للمترو.

وافاد العقيد البستكي بأن الهدف من التجربة الوقوف على مدى استعداد الفرق في حالة الطوارئ، إضافة إلى تهيئة جميع الجهات لمواجهة مختلف الظروف لا قدر الله، وتدريب الجهات المشاركة على الإجراءات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع مصابي الحوادث، وكيفية نقل المصابين بأمان.

بالإضافة إلى قياس مدى استعداد الجهات المشاركة في العملية وكيفية التعامل مع الحوادث المشابهة، وسرعة الاستجابة في عملية الإخلاء، واتباع التعليمات التي تصدر من المشرف على التجربة الوهمية التي تكللت بالنجاح.

تجربة وهمية

اشار مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي إلى أن التجربة الوهمية تمثلت حول ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي عن وجود حادث حريق في عربة المترو بين محطتي بنك نور الإسلامي والخليج التجاري بالاتجاه من الجنوب إلى الشمال وعلى الفور تحركت كل الفرق المسؤولة إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين على ارتفاع 20 متراً تقريباً، حيث تم إنقاذ 5 مصابين، منهم 2 حالتهما بليغة، و2 حالتهما متوسطة وواحد في حالة اغماء واخلاء باقي الركاب في حالة صحية جيدة.