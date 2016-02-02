عبدالله بن زايد يشارك موظفي «الخارجية» فعالية المشي

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس، موظفي وزارة الخارجية فعالية المشي على كورنيش أبوظبي، ضمن برنامج الرعاية الصحية الذي أطلقته الوزارة العام الماضي.

وانطلقت الفعالية في الساعة الرابعة والنصف من أمام فندق سانت ريجيس الكورنيش إلى فندق الشيراتون ولمسافة 7 كيلومترات وبمشاركة عدد من قيادات وموظفي الوزارة وأسرهم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن برنامج الرعاية الصحية الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار تنفيذ الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وتماشياً مع رؤيتها 2021 وتبني نمط حياة صحي قادر على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين.

موضحاً أن هذا البرنامج ما هو إلا دلالة على حرص وزارة الخارجية على صحة موظفيها وضرورة تبنيهم أنماط حياة صحية داخل الدولة وخارجها.

فوائد

ولفت سموه إلى أن رياضة المشي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تساهم في المحافظة على أجسامنا؛ فهي تقي من أمراض كثيرة ومفيدة أيضاً للمحافظة على جسم الإنسان وتكسبه لياقة عالية، مثمناً سموه المشاركة الفاعلة من قبل موظفي الوزارة في البرنامج وتنفيذ أنشطة البرنامج.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام الفعالية بتكريم محمد الغافري الفائز بمسابقة تصميم شعار برنامج الرعاية الصحية واللياقة البدنية التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2015 على حسابها الرسمي على تويتر، إلى جانب تكريم موظفي الوزارة الذين أكملوا فعالية المشي.

ويسعى برنامج الرعاية الصحية لموظفي وزارة الخارجية إلى توفير أرقى أنواع الرعاية الصحية للموظفين كافة في مقر ديوان الوزارة وبعثات الدولة في الخارج، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الصحية حسب أرقى المعايير الصحية العالمية، من خلال اعتيادهم على تبني الأنماط السلوكية السليمة في الغذاء والممارسات الحياتية وزيادة الثقافة الصحية لدى الموظفين.

وذلك بتبني استراتيجيات التثقيف والتعزيز الصحي لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الموظفين.