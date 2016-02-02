مكتوم بن محمد: دبي توفر بيئة جاذبة للاستثمار

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مجلسه بزعبيل، ظهر أمس، اللورد سير جون توماس، رئيس السلطة القضائية ورئيس المحاكم في المملكة المتحدة وويلز، والوفد المرافق له.

وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى مساعي الجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في إمارة دبي، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار، مؤكداً سموه الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير بيئة عمل قاطبة ومثالية تتماشى مع الأطر العالمية.

ترحيب

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم باللورد والوفد المرافق، معرباً سموه عن سعادته بتلك الزيارة التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الطرفين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالمشاريع المستقبلية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتقرير السنوي الخاص بها، وطموح إمارة دبي بالريادة في كل المجالات بشكل عام، والمجال الاقتصادي والقضائي بشكل خاص.

بيئة جاذبة

من جهته، أشاد اللورد سير جون توماس بجهود القائمين على حكومة دبي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال توفير كل التسهيلات الحكومية المحفزة للشركات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية الناشئة والكبرى.

وأعرب عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها محاكم المركز التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي، وبدقة وسرعة البت في القضايا المطروحة لدى محاكم المركز. حضر اللقاء عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعدد من القضاة والمسؤولين.