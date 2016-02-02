سلطان القاسمي يشهد فعاليات «الابتكار في التعليم» بمدرسة فيكتوريا

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات برنامج الابتكار في التعليم باستخدام تطبيقات «آي تونز يو» التابعة لشركة الأجهزة الذكية العالمية «آبل»، التي أقيمت في مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة.

بدأت الفعاليات بكلمة لدين مدير المدرسة رحب في مستهلها بصاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، مثنياً على الشراكة بين مدرسة فيكتوريا الدولية وجامعة موناش الأسترالية وشركة آبل العالمية في مجالات تطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية.

تطبيق ذكي

وقدم أحد أعضاء الهيئة التدريسية شرحاً تفصيلياً عن البرنامج والتطبيق الذكي المستخدم لتطوير العملية التعليمية كواحد من مصادر التعلم الحديثة، وبين مدى فاعليته في إيصال المعلومات وترسيخها لدى الطالب بأسلوب مبتكر، وكيف بإمكان البرنامج أن يسهم في مساندة المعلم في عملية متابعة الطالب بطريقة تفاعلية.

كما قدمت إحدى طالبات المدرسة جانباً مهماً من التطبيق الذكي الذي تمحور حول تطوير المهارات والعلوم لدى الطلبة، متطرقة للحديث عن إمكانات البرنامج الذي أتاح لها ولزملائها الطلبة تنويع مصادر المعرفة، وشجعهم على الابتكار والبحث.

حضر إطلاق فعاليات الابتكار إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وفوزية حسن بن غريب الوكيلة المساعدة للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.