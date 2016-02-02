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سعود بن صقر يستقبل سفير هولندا

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سعود بن صقر يستقبل سفير هولندا سعود بن صقر يستقبل سفير هولندا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، فرنك مولن سفير المملكة الهولندية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة، يرافقه روبرت دي ليو قنصل عام هولندا في دبي. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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