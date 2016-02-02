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مفاجأة.. المشى أفضل من الجرى لحرق السعرات الحرارية والتخسيس.. بشويش

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مفاجأة.. المشى أفضل من الجرى لحرق السعرات الحرارية والتخسيس.. بشويش مفاجأة.. المشى أفضل من الجرى لحرق السعرات الحرارية والتخسيس.. بشويش
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، تمثلت فى أن الجرى مسافات طويلة لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية وأن المشى هو الأفضل.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشرها مؤخرًا الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News” أن ممارسة الرياضة المعتدلة كالمشى بضعة أميال فى اليوم قد يكون أفضل طريقة لحرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم.

وقال كبير الباحثين هيرمان بونتزار، أستاذ علم الإنسان فى جامعة مدينة نيويورك كلية هانتر، إن الجسم يتكيف مع ممارسة الرياضة ولكن هذا التكيف يبدأ عند مستوى النشاط القليل أو المعتدل مثل المشى.
>ووصل فريق الباحثون الأمريكيون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة وتحليل بيانات أكثر من 332 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا فى الولايات المتحدة، وغانا، وجامايكا، وجزر سيشل وجنوب أفريقيا، واستخدموا الاختبارات القياسية لقياس مجموع السعرات الحرارية وحرق كل شخص لمدة أسبوع.

ووجد الباحثون أن الذين يمارسون النشاط البدنى المعتدل حرقوا أكثر من ممارسى الرياضة المكثفة كالركض مسافات طويلة بنحو 200 من السعرات الحرارية الإضافية يوميًا.

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مصر 365