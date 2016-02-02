أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وقف معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد

Google+ Print
وقف معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد وقف معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيكات بدون رصيد
قررت محكمة جنح الهرم، أمس الاثنين، وقف سير دعوة المعارضة المقدمة من دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد فى القضية المقيدة برقم 21034 سنة 2015، لحين الفصل فى دعوة أخرى مرفوعة بمحكمة جنح الدقى.

وكانت محكمة جُنَح الهرم قد قضت بحبس ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" 6 سنوات ودفع كفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وأقام المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، بمبلغ مالى قدره مليون و700 ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365