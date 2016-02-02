أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرتضى منصور: الجيش سيرفض استضافة مباريات الأهلى بعد تطاول الألتراس

Google+ Print
مرتضى منصور: الجيش سيرفض استضافة مباريات الأهلى بعد تطاول الألتراس مرتضى منصور: الجيش سيرفض استضافة مباريات الأهلى بعد تطاول الألتراس
قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الجيش لن يوافق بعد اليوم، على استضافة مباريات الأهلى، بعد أن تطاولت روابط ألتراس أهلاوى على الجيش المصرى، وأهانت رموزه وقياداته.

وأوضح "مرتضى" خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أن الألترس تعمد إهانة الجيش بعد أن تم التصديق من الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على خوض لقاء القمة على استاد الدفاع الجوى، من أجل إلغاء القرار وخوض اللقاء ببرج العرب، مؤكداً أنه سيتم منع الأهلى من خوض مبارياته على أى ملعب تابع للجيش.

وأكد رئيس الزمالك: "مفيش عسكرى فى الجيش ولا قياداته هيقبل أن الأهلى يلعب فى أى ملعب للجيش، سواء الدفاع الجوى أو برج العرب، لأن دى كرامة جيش، ودى شوية عيال مش متربيين، لأن لو فى أب محترم وأم محترمة تقوله ده جيش وطنك يا كلب، وده اللى حامى أمك وأختك، لكن للأسف مفيش".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365