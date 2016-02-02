مرتضى منصور: الجيش سيرفض استضافة مباريات الأهلى بعد تطاول الألتراس

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الجيش لن يوافق بعد اليوم، على استضافة مباريات الأهلى، بعد أن تطاولت روابط ألتراس أهلاوى على الجيش المصرى، وأهانت رموزه وقياداته.

وأوضح "مرتضى" خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أن الألترس تعمد إهانة الجيش بعد أن تم التصديق من الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على خوض لقاء القمة على استاد الدفاع الجوى، من أجل إلغاء القرار وخوض اللقاء ببرج العرب، مؤكداً أنه سيتم منع الأهلى من خوض مبارياته على أى ملعب تابع للجيش.

وأكد رئيس الزمالك: "مفيش عسكرى فى الجيش ولا قياداته هيقبل أن الأهلى يلعب فى أى ملعب للجيش، سواء الدفاع الجوى أو برج العرب، لأن دى كرامة جيش، ودى شوية عيال مش متربيين، لأن لو فى أب محترم وأم محترمة تقوله ده جيش وطنك يا كلب، وده اللى حامى أمك وأختك، لكن للأسف مفيش".