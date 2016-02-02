طاهر: إذا رفضنا دخول الجماهير للتتش في الذكرى الرابعة لحدثت ' مجزرة '

"إذا رفضنا لحدثت مجزرة".. هكذا أجاب محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي المُعين على سؤال (لماذا لم يتم منع جمهور الأهلي من الدخول إلى التتش يوم الاثنين؟).

أعداد غفيرة من جماهير الأهلي تجمعت في ملعب التتش في الذكرى الرابعة لضحايا الـ72 من جماهير الفريق. ( شاهد جماهير الأهلي في تأبين ضحايا الـ72).

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد رفضه لما حدث من قبل جماهيره. (طالع التفاصيل)

وقال محمود طاهر: "الأمن لا يقدر على منع حضور الجماهير داخل النادي. فكيف يقدر مجلس الإدارة على منع ذلك؟!".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج (علي مسؤوليتي) "إذا رفضنا دخول الجماهير إلى التتش يوم الاثنين لحدثت مجزرة".

وأوضح "كان سيتم اقتحام النادي وستحدث أزمة مرورية واشتباكات من الجماهير".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نقدر على التحكم في الجماهير. وما حدث جاء من قلة مأجورة".

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