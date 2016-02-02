أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الجمهورية يوجه رسالة للأولتراس بعد أحداث التتش

Google+ Print
رئيس الجمهورية يوجه رسالة للأولتراس بعد أحداث التتش رئيس الجمهورية يوجه رسالة للأولتراس بعد أحداث التتش

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية رسالة إلى أولتراس أهلاوي بعد أحداث ملعب مختار التتش اليوم الاثنين.

وقال عبد الفتاح السيسي في مداخلة عبر قناة أوربت: "أود توجيه رسالة إلى مجموعة الأولتراس".

وصرح رئيس الجمهورية "لا أريدكم أن تنظروا فقط لشباب بورسعيد. انظروا إلى جميع شباب مصر".

وجاء حديث بعدما تناولت مجموعة من مشجعي الأهلي داخل القلعة الحمراء في ملعب مختار التتش الذكرى الرابعة لحادثة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من الشباب.

وخلال إحياء الذكرى هتفت المجموعة ضد "القتلة" ورفضت "التسامح معهم"، وكذلك هتفت ضد وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي.

اقتراح

واقترح رئيس الجمهورية بتشكيل مجموعة من 10 أشخاص من قبل الأولتراس لعقد جلسة وطرح نتائجها على الجميع.

وأوضح "لتختار مجموعة الأولتراس 10 أشخاص منها ونجلس سويا ونعرض الأمر بالكامل ونطرح نتائج الجلسة على الجميع".

وأكمل السيسي "صدري لا يضيق أبدا بأولاد مصر".

وأردف "حاليا نحن لا نعرف كيفية التواصل مع شباب مصر. ونحن نبذل كل جهدنا للتفاهم معهم".

وأتم "صدقوني لا أحزن من أي شخص أو أغضب. لا يوجد بشر يجتمعون على قلب رجل واحد".

شاهد - حديث رئيس الجمهورية عن الأولتراس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر