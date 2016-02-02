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مرتضى منصور يعقب على منع جماهير الأهلي من دخول النادي

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مرتضى منصور يعقب على منع جماهير الأهلي من دخول النادي مرتضى منصور يعقب على منع جماهير الأهلي من دخول النادي

عقب مرتضى منصور رئيس الزمالك على قرار نظيره في الأهلي محمود طاهر يوم الاثنين بمنع الجماهير من دخول النادي.

أعداد غفيرة من جماهير الأهلي تجمعت في ملعب التتش في الذكرى الرابعة لضحايا الـ72 من جماهير الفريق. ( شاهد جماهير الأهلي في تأبين ضحايا الـ72).

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد رفضه لما حدث من قبل جماهيره. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "لقد حذرت محمود طاهر من محاباة مجموعات الأولتراس من قبل".

وأضاف رئيس الزمالك "لم يسمعني أحد من مجلس إدارة الأهلي الذي يفتقر للخبرة حتى حدث ما حدث".

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