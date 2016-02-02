سرّ الفستان نفسه الذي ارتدته مايا وهيفاء

بين سرّ جمال وجاذبية هيفاء وهبي وغرابة وعصرية إطلالات مايا دياب، يبدو أنّ الصدفة جمعت ما بين الجمال وصرعات الموضة عبر الفستان الذي وقع عليه اختيار كلٍّ من النجمتين. فقد اختارت هيفاء ومايا نفس فستان بالمان Balmain القصير والمميز التصميم، الذي منحهما الكثير من التألق والإثارة.

وبعيداً عن متاهات الموضة وإطلالات الفنانات، سنستعرض من خلال الفيديو الخاص بأخبار الموضة لهذا الأسبوع أزياء المصمم اللبناني جورج حبيقة، الذي طرح تصميمات خيالية مطبّعة بالزهور وبقصّات ملكية ومختلفة، كما سنستعرض آخر موديلات الحقائب ذات التصميمات الفاخرة وغير التقليدية من دار كريستيان لوبوتان.

سنكشف أيضاً عن الفنانة التي أحرزت لقب ملكة الأناقة لعام 2015.



وستجدون المزيد من أخبار الموضة وإطلالات النجمات من خلال الفيديو التالي: