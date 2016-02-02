تعرفي إلى سرّ أزياء ربيع وصيف 2016 من خلال عروض Paris Fahion Week

بعد العروض اللافتة التي شهدها عالم الموضة على مسرح عاصمة الأزياء الفرنسية، حيث تجلّت مشاركة العديد من المصمّمين ودور الأزياء العريقة، التي شكّلت عبر السنين علامة فارقة في عالم الأناقة، استطعنا تسجيل العديد من النقاط الأساسية، التي ستتمحور حولها خطوط الموضة لربيع وصيف 2016، كالقصّات الملكية والحضور اللافت لألوان الباستيل من جهة، واللونين الأحمر والأسود من جهة أخرى، بالإضافة إلى الحقائب الجانبية الصغيرة الحجم التي استطاعت سرقة الأنظار.

ونذكر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ دار شانيل التي حملت راية الوفاء للتايورات الكلاسيكية والمطبّعة بنفحة عصرية، إضافة إلى دار ديور، التي تركت بصمة واضحة، ذكّرتنا بإرث هذه الدار العريقة.

واللافت كان حضور المصمّمين العرب، وتحديداً اللبنانيين منهم، الذين أصبحوا مرجعاً موثوقاً في الموضة.



سنقدم لك ـ سيدتي ـ ملخصاً لتلك التصميمات الخيالية والفريدة، التي حملت طابع العصرية والفخامة ـ على حدّ سواء ـ من خلال الفيديو التالي: