سقوط طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية اللبنانية بعرسال جراء عطل فنى

>سقطت طائرة استطلاع دون طيار تابعة للقوات الجوية اللبنانية فى منطقة عرسال جراء تعرضها لعطل فنى.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء أمس الاثنين، أن طائرة استطلاع دون طيار تابعة للقوات الجوية تعرضت لعطل فنى أدى إلى سقوطها داخل الأراضى اللبنانية فى جرود بلدة عرسال بشمال البلاد (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

على صعيد آخر .. ذكر بيان صدر عن قيادة الجيش أن قتيلاً سوريًا سقط وأصيب أربعة سوريين آخرين جراء اشتباك بين أفراد عائلتين فى منطقة الأسواق الداخلية بطرابلس على خلفية تمديد أسلاك كهربائية، تطور إلى تبادل إطلاق النار، موضحًا أن القتيل والمصابين كانوا فى موقع الحادث.

وأشار إلى أنه على أثر الحادث، تدخلت قوة من الجيش وفرضت طوقًا حول منطقة الاشتباكات، كما نفذت عمليات دهم واسعة أسفرت عن توقيف 39 شخصًا للاشتباه بمشاركتهم فى إطلاق النار، وضبطت قاذف "آر بى جي" مع 6 قذائف و4 بنادق حربية من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى كمية من أسلحة الصيد والذخائر الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الاتصال والعتاد العسكري.

وذكر البيان، أن الوضع أعيد إلى طبيعته وتستمر قوى الجيش فى ملاحقة باقى المشاركين فى الحادث لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

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