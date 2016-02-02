حظك اليوم برج الأسد ليوم الاربعاء 3فبراير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>من المتوقع أن تتلقى مفاجئة غير متوقعة على مدار هذ اليوم، وسيكون الأمر مرتبط بالمال وعملك الحالى، وعلى الرغم من كل ما تتعرض له من أزمات أنت الآن بحاجة إلى تدليل ذاتك، كما ستتخلص كثيراً من التوتر والمخاوف التى حاوطتك فى الفترة الماضية، كما حاول أن ترعى مصالحك الذاتية وأهتم بعملك ولا تدع الحياة تأخذك إلى غير الطريق الصحيح. على الصعيد العاطفى..

>شعرت فى الفترة الماضية بكثير من التدخلات الرومانسية التى أشعرتك أن الحبيب ممل وغير سعيد معك، حاول أن تتخذ كافة القرارات التى تجعلك سعيد ومطمئن معه، حفز نفسك وعيد ترتيب حساباتك معه ولا تفكر فى أن تخسره أكثر من ذلك. على الصعيد الصحى..

>صحتك جيدة إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، ولكن هناك الكثير من المؤشرات التى تنذر بأن هناك خطأ كبير، حاول أن تبحث عن النصائح التى يقدمها لك الأطباء حتى تستطع تجاوز الأزمة، كما يجب أن تهتم بها، وأبحث عن كل الأسباب التى قد تجعل صحتك غير جيدة. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>سحرك وخفة دمك تجعل الجميع منبهر بك ويقدرك كثيراً، اليوم سيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق المكاسب المادية، كما أن وضعك فى العمل سيتحسن كثيراً إلى الأفضل على غير ما أنت متوقع.

شبكةعيونالإخبارية

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