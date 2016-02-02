حظك اليوم برج الدلو ليوم الاربعاء 3 فبراير 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج الدلو على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة..

>وضعك فى العمل غير جيد على الإطلاق، ولكن يجب أن لا تيأس ولا تهمل هذا الوضع، حاول أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك بهدوء ودون أن تسبب لنفسك أى أزمة، كن عاقل، ولا تدع زملائك فى العمل يتسببوا لك فى أزمة مع مديرك.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير، خصوصاً أن الحبيب يحتاج إليك وإلى دعمك، كذلك عليك أن تعرف أن هناك فرصة لتحقيق الكثير من النجاحات على مستوى علاقتكما، والتوصل إلى حل لكثير من الأزمات التى مرت بها العلاقة فى الفترة الماضية.>يتوقع أن تمر بأزمة طارئة، بسبب بعض الأهمال الذى عانيت منه مؤخراً، وقد يخبرك الطبيب بإجراء جراحة بسيطة قد ينتج عنها بعض الألم وتحصل على إجازة لفترة من العمل.>يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة أفضل على مستوى العمل، ومن المتوقع أن تحصل على مكافآة مادية