حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 3 فبراير 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج العقرب على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>هناك الكثير من المهام التى تسعى القيام بها فى الفترة المقبلة، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية شعرت ببعض الأزمات الطارئة التى جعلتك غير سعيد تماماً، فحاول أن تتخلص من الكسل واليأس الذى يسيطر عليك منذ فترة طويلة،ويؤثر على أدائك فى العمل بشكل ملحوظ قد يعرض مستقبلك للخطر، وحاول أن تعيد حساباتك مع المدير حتى لا يؤثر هذا على مستقبلك.>تخلص من المعارك التافهة مع شريك الحياة، لأن هذا يجعل علاقتكما متوترة جداً، فمن الأفضل أن تهتم بهذه التفاصيل البسيطة التى تسبب له الإزعاج والمشاكل التى أنت فى غنى عنها، حاول أن تتفهمه وتقدم له بعض المساعدة والدعم.>حالتك الصحية ستتحسن كثيراً خلال هذا اليوم، حاول أن تستغل الفترة المقبلة فى إعادة الحسابات من جديد، والتركيز على ما يؤثر عليك سلباً والعكس، وعليك أن تعلم أن صحتك هى أهم شئ تملكه فى هذه الدنيا، ولا تدع العمل يؤثر عليك سلباً.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل الذى تأثر كثيراً فى المرحلة المقبلة، كما أن صحتك تحتاج إلى رعاية واهتمام، وعليك أن تستمع إلى نصائح الأطباء.