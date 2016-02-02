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حظك اليوم برج القوس ليوم الاربعاء 3 فبراير 2016

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حظك اليوم برج القوس ليوم الاربعاء 3 فبراير 2016 حظك اليوم برج القوس ليوم الاربعاء 3 فبراير 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..


>تحاول حالياً لمعرفة ما يمكنك القيام به حتى تخرج أفضل ما لديك فى العمل، كما سيكون هناك فرصة لتقديم الكثير من المهام على أكمل وجه ممكن، ولكن كان هناك مكافآة مادية ولكن سيتم تأجيلها هذه الفترة، وعلى الرغم من أن وضعك المالى غير صحيح، إلا أنك مازال لديك القدرة على الخروج منها بآمان، ولديك ما يجعلك آمن للخروج من الوضع.

برج القوس على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب غير مستقرة، ولكن ذكائك قادر على مساعدتك لكى تخرج من أى أزمة طارئة، حاول أن فقط أن تتخلص من كل الأزمات التى ممرت بها أنت والحبيب فى الفترة الماضية، استمع إليه جيداً ولا تدع الخلافات الكثيرة تعكر صفو علاقتكما.

على الصعيد الصحى..


>أنت عرضة للإصابة بالعدوى الآن، لذا، فمن الضرورى استخدام الأدوات منفصلة عمن حولك، مثل الصابون والمناشف وما إلى ذلك حتى باستخدام أدوات مشتركة يمكن أن تنتهى بالمطاف بعدوى، كما يفضل أن تحصل على فيتامينات لتحسين مناعتك وصحتك.

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات على مستوى العمل والصحة.

القوس الحب والأبراج العلاقة
>علاقه حب


>لا أحد لديه إذن لتجعلك تشعر باستمرار. لقد حان الوقت المحاولة. إذا يسىء حبك، لم يكن من المفترض أن يكون لك. لقد حان الوقت للمضى قدما. لا يوجد أى التزام اجتماعى للا تزال تعلق بشيء لا هلام مع طاقاتكم. مع تشتبك الطاقات، فمن تضرب على التراجع. قد تجد الحب قريبا.

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مصر 365

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