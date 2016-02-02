برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 3 فبراير

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مازالت الاخبار السعيدة تتوافد على ابناء هذا البرج دون توقف، فمزيد من المكاسب المادية والمعنوية سيحققونها خلال هذا اليوم الذى سيكون بداية لحياة عملية بمستوى جديد.>بعد سلسلة من المشاكل العاطفية الكبرى التى كادت أن تهدم حياة أبناء هذا البرج وتدخلهم إلى دوامة الاكتئاب التى لا نهاية لها، ستتجدد حالة الحب الإيجابية مرة اخرى وسيعودوا إلى حالتهم العاطفية الطبيعيةن وربما يدخل حياتهم شخص جديد يغير من مخطاتهم للمستقبل تماما .>تراجع كبير فى الحالة الصحية يمر به أبناء هذا البرج بسبب ضغوط نفسية كبيرة ، لذلك فالتراجع سيكون على المستوى النفسى أكثر من العضوى .>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.