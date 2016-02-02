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قائمة الزمالك – ميدو يضم القوة الضاربة.. واستمرار ظهور مايوكا ورمزي خالد

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قائمة الزمالك – ميدو يضم القوة الضاربة.. واستمرار ظهور مايوكا ورمزي خالد قائمة الزمالك – ميدو يضم القوة الضاربة.. واستمرار ظهور مايوكا ورمزي خالد

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الأخير.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي لملاقاته في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وضم ميدو لقائمة الزمالك 22 لاعبا واستبعد منها محمد إبراهيم وأحمد حسن مكي (طالع التفاصيل).

فيما يغيب عمر جابر عن المباراة للإيقاف.

ويسافر الزمالك للإسماعيلية يوم الثلاثاء للمبيت هناك استعدادا لخوض المباراة.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمود عبد الرحيم "جنش"- عمر صلاح.

في الدفاع: علي جبر- أحمد دويدار- محمد كوفي- حازم إمام- حمادة طلبة- محمد عادل جمعة.

في الوسط: أحمد توفيق- طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- رمزي خالد- معروف يوسف- أحمد حمودي- أيمن حفني- شيكابالا- مصطفى فتحي- محمود عبد المنعم "كهربا".

في الهجوم: باسم مرسي- إيمانويل مايوكا- محمد سالم.

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