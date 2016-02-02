سمير كمونة لـ في الجول: وافقت على تدريب المحلة.. وهذا طلبي من اللاعبين

أكد سمير كمونة المدير الفني السابق للرجاء موافقته على تدريب غزل المحلة خلفا لخالد القماش بعد مفاوضات مع إدارة النادي.

وكان القماش قد اعتذر عن عدم إكمال المهمة مع غزل المحلة بعد قدوم عرض إليه من الإسماعيلي.

وتحدث كمونة لـFilGoal.com قائلا:"وافقت على تدريب غزل المحلة وسوف يعاونني سعيد عبد العزيز في منصب المدرب العام".

وأكمل"أتمنى تحقيق شيئا جيدا للفريق مثلما حققت في وقت سابق مع الرجاء خلال فترة تولي المسؤولية".

وأضاف"طلبت من اللاعبين الفوز في 10 مباريات في الدوري المصري".

ويعاني غزل المحلة في الدوري إذ أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط بعد مرور 16 جولة ولم يحقق أي انتصار حتى الآن.

يذكر أن محمد يوسف مدرب الأهلي السابق عُرض عليه منصب مدرب المحلة ولكنه أكد لـFilGoal.com عدم موافقته بسبب ظروف شخصية (طالع التفاصيل).