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السيسى عن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش: "والله ما زعلان منه ولا من غيره"

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السيسى عن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش: "والله ما زعلان منه ولا من غيره" السيسى عن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش: "والله ما زعلان منه ولا من غيره"
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأزمة الأخيرة مع رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، بسبب الرسوم المسيئة له، بقوله "أنا والله ما بزعل من حد"، ومفيش حاجة اسمها بشر على قلب رجل واحد، ودى ما اتعملتش مع الأنبياء، وأنا والله ما زعلان من جاويش ولا من غيره".

وتابع الرئيس،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"،: "أنا رضيت على نفسى أتولى المسئولية دية، يبقى لازم أتحمل تبعاتها كلها"، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا بالدولة مسار طبيعى لدولة كانت فى حالة ثورة منذ 4 سنوات، لاسيما أن الأمور لم تستقر حتى الآن، "لسة الأمور ما اترتبتش، وما انضبطناش".

وأوضح الرئيس السيسى،:" إذا كانت الأمور بالدولة تسير بشكل متصاعد، فيتبين أننا نسير على الطريق السليم".

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