السيسى عن رسام الكاريكاتير إسلام جاويش: "والله ما زعلان منه ولا من غيره"

وتابع الرئيس،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"،: "أنا رضيت على نفسى أتولى المسئولية دية، يبقى لازم أتحمل تبعاتها كلها"، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا بالدولة مسار طبيعى لدولة كانت فى حالة ثورة منذ 4 سنوات، لاسيما أن الأمور لم تستقر حتى الآن، "لسة الأمور ما اترتبتش، وما انضبطناش".
وأوضح الرئيس السيسى،:" إذا كانت الأمور بالدولة تسير بشكل متصاعد، فيتبين أننا نسير على الطريق السليم".
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