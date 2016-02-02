مدير الحماية المدنية بالبحيرة: الجسم الغريب قنبلة هيكلية خالية من أى متفجرات

أكد العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، أنه تم فحص الجسم الغريب وتبين أنها قنبلة هيكلية خالية تماما من أى متفجرات، وهو عبارة عن 2 عبوة بيبسى ومنبه مثبت عليها بواسطة شريط لاصق.

كانت حالة من الذعر والخوف، قد سادت أهالى قرية العالى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة بعد العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة بجوار محول كهرباء القرية.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل على الفور لمكان البلاغ العميد محمد زايد وكيل فرع البحث الجنائى، والعميد جمال يس رئيس الحماية المدنية، يرافقه فريق من خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، وتم إعلان الطوارئ وعمل كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور وتم فحص البلاغ وتبين أنها عبوة خالية تمام من أى متفجرات، وجار تحرير محضر بالواقعة.

طوارئ أمنية بإحدى قرى البحيرة بعد العثورعلى جسم غريب بجوار محول كهرباء

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