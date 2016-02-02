أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير الحماية المدنية بالبحيرة: الجسم الغريب قنبلة هيكلية خالية من أى متفجرات

Google+ Print
مدير الحماية المدنية بالبحيرة: الجسم الغريب قنبلة هيكلية خالية من أى متفجرات مدير الحماية المدنية بالبحيرة: الجسم الغريب قنبلة هيكلية خالية من أى متفجرات
أكد العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، أنه تم فحص الجسم الغريب وتبين أنها قنبلة هيكلية خالية تماما من أى متفجرات، وهو عبارة عن 2 عبوة بيبسى ومنبه مثبت عليها بواسطة شريط لاصق.

كانت حالة من الذعر والخوف، قد سادت أهالى قرية العالى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة بعد العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة بجوار محول كهرباء القرية.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل على الفور لمكان البلاغ العميد محمد زايد وكيل فرع البحث الجنائى، والعميد جمال يس رئيس الحماية المدنية، يرافقه فريق من خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، وتم إعلان الطوارئ وعمل كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور وتم فحص البلاغ وتبين أنها عبوة خالية تمام من أى متفجرات، وجار تحرير محضر بالواقعة.

طوارئ أمنية بإحدى قرى البحيرة بعد العثورعلى جسم غريب بجوار محول كهرباء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365