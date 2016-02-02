بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد وحدة قسطرة القلب تمهيدا لافتتاحها

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى، لافتتاحها فى منتصف شهر فبراير الجارى.

رافقه خلال الجولة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور أحمد الرفاعى والدكتور على شلتوت رئيس قسم الأطفال والدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب الأطفال والدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ رئيس قسم القسطرة العلاجية.

وقال الدكتور أحمد الرفاعى، مدير مستشفى الأطفال الجامعى، إن وحدة قسطرة القلب الجديدة تعد أحدث وحدة على مستوى الجمهورية، وتم تجهيزها على أحدث المواصفات القياسية الطبية العالمية، وتم تنفيذها بواسطة خبراء إيطاليين.

ويضيف "الرفاعى"، تقوم وحدة قسطرة القلب للأطفال بإجراء عمليات قسطرة القلب، لتوسيع مجرى الشرايين، مع استخدام دعامات، لمنع حدوث ضيق فى الشرايين، ويتم مراقبتها بواسطة الأشعة السينية وآلات التصوير الطبية، وأحياناً تجرى عملية قسطرة القلب لإصلاح عيوب خلقية، أو ثقوب فى القلب، أو استبدال صمامات القلب، ويمكن استخدام قسطرة القلب لتشخيص بعض مشاكل القلب.

ويتابع مدير المستشفى، ستعمل الوحدة على علاج بعض أمراض القلب منها، قسطرة القلب لتوسيع الشرايين، إغلاق ثقوب القلب والعيوب الخلقية، استبدال أو إصلاح صمامات القلب، علاج عدم انتظام ضربات القلب، إغلاق جزء من القلب لمنع تخثر الدم.

وقال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن الوحدة الجديدة تعد إضافة للمنظومة الطبية داخل جامعة المنصورة، والتى ستعمل على التخفيف عن الأطفال المرضى بالدقهلية، ومحافظات الدلتا كما تعمل إدارة الجامعة على الانتهاء سريعا من وحدة زراعة النخاع، والتى ستكون نقلة نوعية فى طب المستقبل لتؤكد الجامعة ريادتها فى الأبحاث والخدمات الطبية، كما تفقد رئيس الجامعة الإنشاءات الجديدة لتطوير المستشفى ومنها البوابة الجديدة.

>



>