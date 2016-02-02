مدير التأمين الصحى بجنوب سيناء: 100 قرار جاهز لصرف عقار "داكلانورك"

كشف الدكتور محمد السيد مدير التأمين الصحى بجنوب سيناء أن قيمة ما تم صرفه من بداية صرف علاج السوفالدى لأهالى جنوب سيناء حتى الآن 2 مليون جنيه، وهذا هو دور الدولة فى دعم المواطن وما نؤكد عليه دائما أن هناك دعم من الدولة لتوفير العلاج للمواطن ويرجع ذلك إلى مجهودات الهيئة العامة للتامين الصحى على أرض المحافظة وفرع القناة وسيناء واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار مدير التأمين الصحى، بجنوب سيناء فى تصريح لــ"اليوم السابع" اليوم إلى أن المحافظ وزع اليوم 5 عبوات من عقار "داكلانورك" على مرضى الكبد بمقر عيادة طور سيناء الشاملة معلنا أن هناك 100 قرار جاهز للصرف خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح السيد أن طرح عقار "داكلانورك"، "الداكيلنزا" المصرى بالأسواق كعلاج مكمل مع السوفالدى سوف يرفع نسب الشفاء نحو 95% وفقا للأبحاث والدراسات التى أجريت بعد طرح العقار الجديد بالصيدليات والمراكز المتخصصة الشهر الماضى.

على جانب آخر وجه أحمد عبد العظيم أحد المستفيدين من علاج السوفالدى و"داكلانورك" الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء ورجال التأمين الصحى لتوفير العقار داخل المحافظة بعدما كنا نتحمل مشقة وعناء السفر إلى بورسعيد أو القاهرة لصرف العلاج.