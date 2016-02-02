أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد إيطالى يبحث إقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بكفر الشيخ

Google+ Print
وفد إيطالى يبحث إقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بكفر الشيخ وفد إيطالى يبحث إقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بكفر الشيخ
التقى المهندس محمد الصيرة، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وفد شركة إيطالية تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، ترغب فى إنتاج الطاقة فى المدينتين الصناعيتين بمطوبس وبلطيم.

وقالت جيهان طاليه، مسئولة لجنة المرأة فى المجلس القومى للقيادات الشبابية، إنها رافقت الوفد فى اجتماعه مع السكرتير العام، ومن المقرر أن تضئ الشركة مبنى محافظة كفر الشيخ بالطاقة الشمسية بـ2 كيلو ميجاوات فى حالة إبرام المحافظ عقد إقامة مصنعين لإنتاج الطاقة الشمسية بها.

وأضافت فى تصريحاتٍ لها، أن هناك اجتماع سيعقد صباح غد الثلاثاء، لإبرام الاتفاق مع محافظ كفر الشيخ فى هذا الشأن لإنتاج الطاقة الشمسية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ تمتد بطول 118 كيلو على الطريق الدولى الساحلى وتتميز بشمس ساطعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365