وفد إيطالى يبحث إقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بكفر الشيخ

التقى المهندس محمد الصيرة، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وفد شركة إيطالية تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، ترغب فى إنتاج الطاقة فى المدينتين الصناعيتين بمطوبس وبلطيم.

وقالت جيهان طاليه، مسئولة لجنة المرأة فى المجلس القومى للقيادات الشبابية، إنها رافقت الوفد فى اجتماعه مع السكرتير العام، ومن المقرر أن تضئ الشركة مبنى محافظة كفر الشيخ بالطاقة الشمسية بـ2 كيلو ميجاوات فى حالة إبرام المحافظ عقد إقامة مصنعين لإنتاج الطاقة الشمسية بها.

وأضافت فى تصريحاتٍ لها، أن هناك اجتماع سيعقد صباح غد الثلاثاء، لإبرام الاتفاق مع محافظ كفر الشيخ فى هذا الشأن لإنتاج الطاقة الشمسية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ تمتد بطول 118 كيلو على الطريق الدولى الساحلى وتتميز بشمس ساطعة.