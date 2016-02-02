إطلاق سراح 5 تشيكيين كانوا مختطفين فى لبنان منذ يوليو الماضي

تم مساء اليوم الاثنين إطلاق سراح 5 تشيكين كانوا قد اختطفوا فى البقاع اللبنانى فى شهر يوليو الماضى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه تم، مساء اليوم، اطلاق التشيكيين 5 الذين كانوا خطفوا على طريق كفريا- البقاع الغربى فى يوليو الماضى وتسلمهم الأمن العام اللبنانى.

ولم يعلن الخاطفون عن مطالبهم ولكن يعتقد أن عملية الخطف لها علاقة بتوقيف لبنانى فى جمهورية التشيك.

من جانبها، أكدت عائلة الموقوف اللبنانى فى التشيك على فياض خبر إطلاقهم، مشيرة إلى ابنهم بصحة جيدة وهو موجود فى مركز الامن العام فى بيروت".

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